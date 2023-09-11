HÜDA PAR: Yabancı düşmanlığı bu halka ihanettir!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin sığınmacılara yönelik artışa geçen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

''Yabancı düşmanlığı ve saldırılar, bu halka ve ülkeye ihanettir.'' Eşin, nefret ve saldırganlık akımına karşı hükümeti caydırıcı önlemler almaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan HÜDA PAR'lı Mehmet Eşin, ''Ülkemizde yabancı düşmanlığı ve saldırılar, bu halka ve ülkeye ihanettir.

Milliyetçi diye geçinen bu güruh, dış düşmanlara hizmet ettiklerini bilmelidir.

Ülkenin güvenlik ve istikrarını hedefleyen bu akına karşı hükümet, caydırıcı cezalar dahil her alanda gereğini yapmalıdır.'' ifadelerini kullandı.