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Siyaset HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın
Siyaset

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

Yeniakit Publisher
2023-10-10 15:05:00 -

HÜDA PAR ve Saadet Partisi, Filistin’e destek için miting düzenleme kararı alırken, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun alması gereken bir ders var...

Hamas’ın terör devleti İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı harekatı sonrası, terör yönetimi Gazze’de yüzlerce sivil katletti.

Yaşananların ardından Türkiye’de Gazze için gösteriler düzenlenirken, iki siyasi partiden miting kararı geldi.

HÜDA PAR ve Saadet Partisi, Filistin’e destek için miting yapma kararı aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile kamera karşısına geçen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bu pazar günü İstanbul Yenikapı'da birlikte miting tertipleyeceğiz” dedi.

Söz konusu toplantı kararı manidar karşılandı. Zira Karamollaoğlu, kendi ittifak ortaklarıyla değil, Cumhur İttifakı ortağı bir parti ile miting düzenlemek zorunda kaldı. Saadet Partisi’nin Filistin için miting düzenlemesi takdirle karşılanırken, Karamollaoğlu’nun bu durumdan çıkarması gereken dersler olduğu da gözler önüne serildi.
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