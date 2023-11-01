HÜDA PAR: Siyonist vahşet artık durdurulmalı!
Zekeriya Yapıcıoğlu yönetimindeki HÜDA PAR'dan, siyonist İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısından sonra sert bir açıklama geldi.
Katil İsrail, mülteci kampına 6 bombayla saldırdı.
Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 400 sivil şehit oldu.
HÜDA PAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırı sert ifadelerle kınandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Gazze’ye yönelik saldırılar, özellikle zalim ABD'nin desteğiyle yoğunlaşarak devam ediyor. Siyonist vahşetin sınır tanımayan barbarlığı artık durdurulmalıdır.
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