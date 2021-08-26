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Hüda-Par: Sivil ayağı da yargılansın
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Gündem Hüda-Par: Sivil ayağı da yargılansın
Gündem

Hüda-Par: Sivil ayağı da yargılansın

Akit’in 28 Şubat sürecinin yan aktörlerinin de yargılanarak cezalandırılmasına ilişkin gazetemizin haberi, siyaset gündemine taşındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 09:45:00 -
Hüda-Par: Sivil ayağı da yargılansın

 Haber Merkezi 

21 Ağustos’taki “Silahsız kuvvetler de hesap versin” manşetimizin içeriği, Hüda Par’ın gündem değerlendirmesinde yer aldı. Hüda-Par Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 28 Şubat darbesi çok yönlü olarak nitelendirilirken, cuntanın medya, siyaset ve ekonomi ayağındakilerin de yargı önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Medya ve ekonomi çanakçılar

28 Şubat darbesinin askeri ayağında yer alan isimlerin tutuklanmasına atıf yapılan Hüda Par açıklamasında cuntanın sivil ayağının da hesap verilmesi istenerek şu ifadelere yer verildi: “Çok yönlü darbenin sadece askeri boyutu değil medya, ekonomi ve siyasi boyutu da açığa çıkarılarak siyaset ve toplum üzerinde baskı oluşturmaya çalışan unsurlar da yargılanmalıdır. Siyaset kurumunu ve toplumu kendi ideolojilerine göre dizayn etmeye çalışan karanlık odakların yeni bir darbe girişimine asla müsaade edilmemelidir.”

Yeni anayasa çağrısı

Yeni bir anayasa çağrısı yapılan açıklamada, “28 Şubat sürecinin tamamen bitirilebilmesi için darbe ürünü olan 1982 Anayasa’sının yerine tamamen yeni ve sivil bir anayasa yapılması, siyaset kurumunun ertelenemez bir görevidir. Hükümet, kısmi ve geçici iyileştirmelerden ziyade kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme ile yaşanan tüm mağduriyetleri bir an önce gidermelidir” değerlendirilmesinde bulunuldu.
Yeni Akit Gazetesi

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