Hüda-Par: Sivil ayağı da yargılansın

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21 Ağustos’taki “Silahsız kuvvetler de hesap versin” manşetimizin içeriği, Hüda Par’ın gündem değerlendirmesinde yer aldı. Hüda-Par Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 28 Şubat darbesi çok yönlü olarak nitelendirilirken, cuntanın medya, siyaset ve ekonomi ayağındakilerin de yargı önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Medya ve ekonomi çanakçılar

28 Şubat darbesinin askeri ayağında yer alan isimlerin tutuklanmasına atıf yapılan Hüda Par açıklamasında cuntanın sivil ayağının da hesap verilmesi istenerek şu ifadelere yer verildi: “Çok yönlü darbenin sadece askeri boyutu değil medya, ekonomi ve siyasi boyutu da açığa çıkarılarak siyaset ve toplum üzerinde baskı oluşturmaya çalışan unsurlar da yargılanmalıdır. Siyaset kurumunu ve toplumu kendi ideolojilerine göre dizayn etmeye çalışan karanlık odakların yeni bir darbe girişimine asla müsaade edilmemelidir.”

Yeni anayasa çağrısı

Yeni bir anayasa çağrısı yapılan açıklamada, “28 Şubat sürecinin tamamen bitirilebilmesi için darbe ürünü olan 1982 Anayasa’sının yerine tamamen yeni ve sivil bir anayasa yapılması, siyaset kurumunun ertelenemez bir görevidir. Hükümet, kısmi ve geçici iyileştirmelerden ziyade kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme ile yaşanan tüm mağduriyetleri bir an önce gidermelidir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

