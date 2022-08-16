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Siyaset Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!
Siyaset

Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partili ırkçı Ümit Özdağ'ın Şeyh Said'e çirkin hakaretine yönelik eleştiride bulundu. Yapıcıoğlu, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Şeyh Said hem arif hem mücahid hem kâmil bir mürşid hem şehid hem ilmiyle amil bir alimdir." dedi ve ekledi: Şeyh Said onurumuzdur.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 22:41:00 - 2022-08-17 00:43:22
Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın Şeyh Said'e yönelik haddi aşan hakaretine bir tepki de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi. Yapıcıoğlu, "Şeyh Said onurumuzdur." dedi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajına, "Güneş balçıkla sıvanmaz!" diyerek başlayan Yapıcıoğlu, "Şeyh Said hem arif hem mücahid hem kâmil bir mürşid hem şehid hem ilmiyle amil bir alimdir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Said'in İslam düşmanları tarafından hedef alındığını belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Bu yüzden şehadetinden bir asır sonra bile İslam'a ve insanlığa düşman olanları rahatsız etmeye devam etmektedir.

 

Ümit Özdağ Twitter hesabından 14 Ağustos'ta şu hadsiz sözleri paylaşmış ve Özdağ'ın çirkin mesajı yargıya taşınmıştı:

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Yorumlar

darbeci muzafferin oğlu

daha ne kadar alçalabilir, antipatik, saldırgan operasyoncu olabilir biri

Çilgin

BU NASIL BIR İNSAN FİTNE FESAT ÇIKARIYOR VE RAHMETE KAVUŞMUŞ BIR KİŞİ HAKKINDA KÖTÜ KONUŞUYOR BU MAHLUK ÖLÜMÜ AHİRETİ HİÇMİ DÜŞÜNMÜYOR. NE KÖTÜ BİR GÜN HESAP GÜNÜ SANADA GELECEK ÖZDAG
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