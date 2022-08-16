Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

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Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın Şeyh Said'e yönelik haddi aşan hakaretine bir tepki de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi. Yapıcıoğlu, "Şeyh Said onurumuzdur." dedi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajına, "Güneş balçıkla sıvanmaz!" diyerek başlayan Yapıcıoğlu, "Şeyh Said hem arif hem mücahid hem kâmil bir mürşid hem şehid hem ilmiyle amil bir alimdir." ifadelerini kullandı.

Şeyh Said'in İslam düşmanları tarafından hedef alındığını belirten Zekeriya Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

Bu yüzden şehadetinden bir asır sonra bile İslam'a ve insanlığa düşman olanları rahatsız etmeye devam etmektedir.

Ümit Özdağ Twitter hesabından 14 Ağustos'ta şu hadsiz sözleri paylaşmış ve Özdağ'ın çirkin mesajı yargıya taşınmıştı: