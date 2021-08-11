HÜDA PAR raporu: Konya katliamı mesajı

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HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından oluşturulan "Konya/Meram Katliamını Araştırma Komisyonunun", 30 Temmuz 2021'de Dedeoğlu ailesinin 7 ferdinin katledilmesi olayı ile ilgili yaptığı gözlem, tespit ve değerlendirmeler rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı.

İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Araştırma Komisyonu Başkanı Mahmut Şahin, yaptıkları inceleme sonucunda yaşanan olayın Kürt-Türk kavgası olmadığı, 2 aile arasında yaşanan husumet sonucunda yaşanan adli bir vaka olduğunu vurguladı.

Şahin, yaptığı açıklamada, “Bu durum alışılagelmiş toplumsal değerlerimizin aşındığını, toplumsal dayanışmanın zayıfladığını, manevi dinamiklere sahip sivil toplum anlayışının gerilediği ve bireyselleşmenin arttığı gibi bir kötü gidişata da işaret etmektedir” dedi.

“Olayı bütün yönleri ile ortaya çıkaracak etkili bir soruşturma yürütülmeli"

Şahin, “Bu ve benzeri hadiselerde karanlık güçlerin yalan-yanlış haber yapmalarına fırsat vermeyecek şekilde yetkililer tarafından zamanında doğru/doyurucu bilgilendirmeler yapılmalı, olayı bütün yönleri ile ortaya çıkaracak etkili bir soruşturma yürütülmeli ve tüm iddialar titizlikle araştırılarak olayın karanlıkta kalan yönlerinin olmaması sağlanmalıdır. Dedeoğlu ailesi katliamı, kamuoyunun yakından takip ettiği bir olay olup devletin her türlü manipülasyon ve bilgi kirliliğine yönelik halkı aydınlatması, toplumun huzur ve barışı için büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.