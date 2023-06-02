HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM'de yemin etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, diğer vekillerin tek tek kürsüye çıkması ile devam ediyor.

Seçime AK Parti listelerinden girerek İstanbul'dan milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti.

HÜDA PAR'ı hedef almışlardı

Millet İttifakı'nın HDP ile ortaklığını ve Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yapılan desteklerin üzerini örtmek isteyen muhalif medya, seçim sürecinde HÜDA PAR vekillerinin yemin metnini okumayacağı yalanını ortaya atmıştı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, "Milletvekili yeminini elbette okuyacağız. Herhangi bir ekleme veya çıkarma yapma gibi bir düşüncemiz yok, böyle bir şey mümkün de değil. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için buraya geldik, şov yapmaya gelmedik" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.