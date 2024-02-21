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Siyaset HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'e ayar üstüne ayar!
Siyaset

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'e ayar üstüne ayar!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 13:54:00 - 2024-02-21 13:57:12

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu HaberTürk'te katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ince ayar verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu HaberTürk'te katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ince ayar verdi.

Sık sık islam düşmanlığıyla gündeme gelen ancak her seçim döneminde cami, din, Allah, iman'ı hatırlayan CHP bu sefer sert kayaya çarptı.

CHP grup toplantısında emnetleri ehline verilmesi gerektiğini belirterek Nisa suresi'nden bir ayeti okuyan Özgür Özel'e HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu ince ayar verdi.

"Millet sizi ehil görmediği için 74 yıldır size emaneti teslim etmiyor"

Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e hitaben, "Hilafetin rengide yeşilmiş diyen sayın Özel bugün meclis kürsüsünde Nisa Suresi'nin benim çok sık atıp yaptığım ve dikkate sunmaya çalıştığım bir ayeti Kerime-i okudu. Nisa suresinini 58. Aayeti. Hani bazen bize derler ya dini siyasete alet etme biz dini yaşamaya çalışan insanlarız ama ben iddia ediyorum Özgür bey dini siyasete alet etmeye çalışan kişinin ta kendisi olmuştur.

Meclis kürsüsüne çıkıp ayet okuyup ayete referans veriyorsa yeri geldiğinde ayete yeri geldiğinde o ayetin hükmüne irtica, gericilik deyip biz bu zihniyetle mücadele edeceğiz diyen bir partinin genel başkanı hatta şahsın bizzatihi kendisi çıkıp mecliste ayet okuyorsa bu düpedüz dini ve Kuran'ı istismardır.
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CHP'ye dönüp şunu söylemek gerekiyor, Millet zaten sizi ehil görmediği için 74 yıldır size emaneti teslim etmiyor." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada viral oldu.

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