HÜDA PAR ittifakı kararını açıkladı

PAK Genel Başkanı Mustafa Çelik, PSK Genel Başkanı Mesut Tek, Kürt Demokratlar Platformu Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Azadi Hareketi sözcüsü Ayetullah Aşti, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığında gerçekleşen görüşmede önümüzdeki seçimler ve ittifak konusu konuşuldu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "6 gün önce seçime katılma hakkını elde eden partilerle görüşme talebimiz olmuştu. Bunlarla bir kaçı ile görüştük. Bugün de seçime katılmayacak olan ama siyasi parti olarak çalışmalarına devam eden 4 siyasi parti ve bir siyasi hareketle seçim temalı görüşmelerimiz oldu. İttifaklarla ilgili verimli bir görüşme oldu. Bu görüşmelerimiz devam edebilir. Uygun bir zeminin olduğu kanaati ortak kanaatimizdir. İnşallah bu görüşme hem milletimiz hem de partilerimiz için hayırlı olur ve hayır kapılarının açılmasına vesile olur." dedi.

Diğer partilerle yaptıkları görüşmelere ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

'PARTİLER DESTEK TALEBİNDE BULUNDU'

"Seçime katılma yeterliliği olan 11 parti var. Bunlardan birisi HÜDA PAR. Geriye 10 parti kalıyor. 10 partiyle görüşme talebinde bulunduk. Şimdiye kadar 5 parti ile görüştük bir tanesi de AK Parti'dir. Biz AK Partinin Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan’la görüşmemiz oldu. Saadet Partisinin Genel Başkanı düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Bunların haricinde İYİ Parti, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisiyle genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmelerimiz gerçekleşti. Seçime katılma yeterliliği olan diğer 5 parti ile henüz gerçekleşmiş bir görüşmemiz yok fakat bekliyoruz. Görüştüğümüz partiler genel anlamda özelikle cumhurbaşkanlığı adayı çıkarmış olan partiler, cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle destek talebinde bulundular. İttifak gerçekleştirmeyi sonuç verecek düzeyde, hiçbir partiyle bir mutabakatımız olmadı."

HDP İLE GÖRÜŞME

PDK Genel Başkanı Sertaç Bucak ise yaptıkları görüşmeye ilişkin, "İlk görüşmemizi HÜDA PAR’la yaptığımıza göre HÜDA PAR’ı kendimize çok yakın görüyoruz. Cuma günü HDP İle görüşeceğiz. Amacımızı belirttik; inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

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