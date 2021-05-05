HÜDA PAR İstanbul İl Kadın Kollarından örnek davranış!

YENİ AKİT / ANKARA

İl Kadın Kollarından bir heyetle birlikte vakfın genel merkezini ziyaret eden HÜDA PAR İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş, proje kapsamında toplanan parayı Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran'a teslim etti.

“Dertleri derdimizdir”

Projeye ilişkin konuşan HÜDA PAR İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Aktaş, “Şu an içerisinde bulunduğumuz süreçte pandemi sürecinin olumsuz etkilerini çok ciddi oranda hissediyoruz. Siz de vakıfsınız ki tüm sektörler bu süreçten etkilendi. Ekonomik imkânsızlıkla karşı karşıya kalan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artarak devam ediyor. HÜDA PAR İstanbul kadın Kolları olarak bu süreç içerisinde esnaf, işçi, emekçi kardeşlerimizin sıkıntılarını dinledik. Dertleri derdimiz, kaygıları kaygımız oldu. Bu nedenle tüm teşkilatımızın desteğiyle bir bütçe oluşturduk. Bu bütçeyi bu süreçte kepenk kapatmış, mağdur olmuş, kirasını karşılayamamış, ailelerle paylaşmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.