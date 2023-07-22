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Gündem HÜDA-PAR İl Başkanına bıçaklı saldırı
Gündem

HÜDA-PAR İl Başkanına bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 19:01:00 - 2023-07-22 19:31:27
HÜDA-PAR İl Başkanına bıçaklı saldırı

Adana'da HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. İl Genel Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Demir’in yanında bulunan başka bir partili de bıçak darbeleriyle yara aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İl Genel Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adan il başkanı yaralandı

İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl sekreteri hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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