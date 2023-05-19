HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan insanlık dersi! Kendisine hakaret edenleri bu şartlarla affedecek...
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine hakaret edenlere karşı kazandığı davalarda uzlaşma şartlarını açıkladı.
Yapıcıoğlu Cumhur İttifakı'na destek verdikten sonra muhalefetin hedefi haline geldi.
Yapıcıoğlu ve partisi, ittifakı hazmedemeyenler tarafından terörle itham edildi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin hukuki yollara başvurdu.
Yapıcıoğlu kazandığı davalarda, kendisine hakaret edenleri affetmek için şartlarını sıraladı.
Yapıcıoğlu kazandığı davalarda şu şartlar yerine gelirse uzlaşmaya gideceğini söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Deprem bölgesinde çalışan derneklerden birine bağış yapmaları
- Özür paylaşımı yapmaları
- Bundan sonra daha yapıcı ve özenli dil kullanmaları
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