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Siyaset HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan evlilik desteği çağrısı! 'Hediyemiz olsun'
Siyaset

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan evlilik desteği çağrısı! 'Hediyemiz olsun'

Yeniakit Publisher
2023-08-13 21:20:00 - 2023-08-13 22:21:25
HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan evlilik desteği çağrısı! 'Hediyemiz olsun'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan evlenecek gençler için önemli bir çağrı geldi.

Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti’nin 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL tutarındaki “Evlilik Kredisi” vaadine ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

Yapıcıoğlu, gençlere desteğin geri ödemesiz olarak verilmesini önerdi.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Evlenecek gençlere destek için verilecek olan parayı kredi olarak vermeyelim. Bu para onlara düğün hediyemiz olsun. Geri de almayalım." dedi.

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