HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan zina çıkışı

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, zina hakkında çarpıcı bir çıkış yaptı.

Yapıcıoğlu, "Niye ben fikrimi açıklayamayacağım, askeri darbe yaparak düzeni değiştirmiyorum. Ben Meclis'te çoğunluğu elde edersem zinayı suç kapsamına alacağım. İnsanların günah işleme özgürlüğü var ama siz gidip parkta ulu orta yerde bunu yapamazsınız. Biz kimsenin evine karışmak istemiyoruz. Biz zaten buna karşıyız." dedi.