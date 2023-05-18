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Siyaset HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırılmış! İşte o sahne...
Siyaset

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırılmış! İşte o sahne...

Yeniakit Publisher
2023-05-18 13:25:00 - 2023-05-18 13:28:27

HÜDA PAR genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu PKK ve onun siyasi uzantısı HDP ile olan mücadelesiyle tkadir toplayan bir isim oldu. Bölgedeki önemli sorunlara eğilen HÜDA PAR Anadolu halkının teveccühünü kazanmış durumda. Yapıcıoğlu'nun yıllar evvel Kurtlar Vadisi dizisinin devamı niteliğinde olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde memduh karkateriyle canlandırıldığı ortaya çıktı.

HÜDA PAR genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu PKK ve onun siyasi uzantısı HDP ile olan mücadelesiyle kadir toplayan bir isim oldu. Bölgedeki önemli sorunlara eğilen HÜDA PAR Anadolu halkının teveccühünü kazanmış durumda.

Yapıcıoğlu'nun yıllar evvel Kurtlar Vadisi dizisinin devamı niteliğinde olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde memduh karkateriyle canlandırıldığı ortaya çıktı. Kurtlar Vadisinin yapımcısı olan şaşmaz kardeşler de aslen Güneydoğulu ve bölgenin gerçeklerine oldukça hakim...

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