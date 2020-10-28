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Aktüel HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam:
Aktüel

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam:

"Allah'ın Resulü'nün öğretisi, kurulu kanlı çarkları parçalayacak yegane adrestir. Bu gerçeği bilen güçler, Peygamber Efendimize hakarete cüret ediyor, iftiraları ile onu karalamaya çalışıyor. Onların bu hadsiz ve alçakça tutumlarını bir kez daha lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:07:31 -
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam:

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "Allah'ın Resulü'nün öğretisi, kurulu kanlı çarkları parçalayacak yegane adrestir. Bu gerçeği bilen güçler, Peygamber Efendimize hakarete cüret ediyor, iftiraları ile onu karalamaya çalışıyor. Onların bu hadsiz ve alçakça tutumlarını bir kez daha lanetliyorum." dedi.

Sağlam, Mevlit Kandili dolaysıyla yaptığı açıklamada, batıcı zihniyetin, insanlığı maddi ve manevi buhranlardan kurtaracak İslam'a ve Hazreti Muhammed'e savaş açtığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in mesajlarının hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Sağlam, insanlığın, kurtuluş reçetesi aradığı bu karanlık asırda, yeryüzüne adalet ve iyiliği hakim kılmak için gönderilen İslam mektebinin başöğretmeni Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin hicri yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

"Bugün sadece İslam alemi olarak bizlerin değil, bütün bir insanlığın Peygamber Efendimizin çağlar üstü olan evrensel mesajını anlamaya, onu hayata geçirmeye ihtiyacı vardır." diyen Sağlam, Mevlit Kandilinin Müslümanların yeniden ümmet olma şuuruna kavuşmalarına, uyanış, diriliş ve şahlanış ruhuna bürünmelerine vesile olmasını temennisinde bulundu.

Avrupa'da Hazreti Muhammed'e yapılan saldırılara işaret eden Sağlam, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Adaletin, zulmün ve insan onurunun yitirildiği şu günlerde, İslam dünyasının kültürel, siyasal ve duygusal birlikteliğini yok etmeye matuf karanlık planlar ve anlaşmalar yapılmaktadır. İnsanlığı karanlığa sürükleyerek sömürü ve zulüm sistemlerini devam ettirmek isteyen, ruhen ve fikren çökmüş olan batıcı zihniyet, insanlığı maddi ve manevi buhranlardan kurtaracak İslam'a savaş açmış durumdadır. Bu saldırılar karşısında çözümsüz değiliz. Bilmeliyiz ki, zulmetin karanlığını, adaletin meşalesiyle aydınlatan Allah'ın Resulü'nün öğretisi, kurulu kanlı çarkları parçalayacak yegane adrestir. Bu gerçeği bilen güçler, Peygamber Efendimize hakarete cüret ediyor, iftiraları ile onu karalamaya çalışıyor. Onların bu hadsiz ve alçakça tutumlarını bir kez daha lanetliyorum."



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