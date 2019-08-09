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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Böbrek kanseri teşhisiyle hastanede kemoterapi tedavisi gören HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:27
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Böbrek kanseri teşhisiyle yaklaşık 6 ay önce kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Yavuz, gece saat 01.00 sıralarında vefat etti.

Ailesi, yakınları, arkadaşları ve partililer tarafından DÜ morgundan alınan Yavuz'un cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü.

Yavuz'un cenazesi, Kahta ilçesindeki Merkez Celaladdin Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kahta Oduncular Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Daha önce HÜDA PAR Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:27
  1. Adıyaman
  2. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz

YORUM YAZ

  • Kaktus SydneyKaktus Sydney56 dk önce
    İnna Lillahi Wa İnna İlayhi Rajoon!
  • meşemeşe57 dk önce
    ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI NIRABBİMCENNET EYLESİN ARKADA KALANLARINARABBİMSABIR İHSAN EYLESİN ,
  • AlperAlper1 sa önce
    Böyle değerli insanların aramızdan ayrılması yüreğimizi yakıyor, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat1 sa önce
    Laiklik (yüzçeviriş) ile cehenneme gereken raylar döşenmiştir bu sistemdeki herparti ister istemez bu rayda ilerleyen bir lokomotif olmaktadır
  • AliAli1 sa önce
    Xwedê rehma xwe lê bike
  • RİZELİRİZELİ1 sa önce
    Allah rahmetetsin
  • Ihsan Ihsan 1 sa önce
    Büyük davanın büyük adamı güzel insan mekânın cennet ola

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