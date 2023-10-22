HÜDA PAR Genel Başkan Vekili: İsrail'in bir sonraki adımı Suriye, sonra da Türkiye'dir

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İki devletin birbirleriyle toprak meselesinden oluşan bir kavga değil. Bu, dün başlamadı 7 Ekim'de de başlamadı. Bu savaş 1917'de İngilizlerin Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı." dedi.

"Gazze'deki kardeşlerimiz tarihe kahramanlar olarak kendilerini yazdılar"

Kendi halimize ağlamamız gerektiğini belirten Sağlam, "Ekranlarda görüyorsunuz, sokaklarda insanlarımız Gazze için ağlıyor. Ama ben diyorum ki, biz aslında Gazze için değil, kendimize ağlayalım. Gazze'deki kardeşlerimiz tarihe kahramanlar olarak kendilerini yazdılar. Tarih onları kahramanlar olarak yazacak. Bir avuç mümin, bir avuç Müslüman; Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın şerefini yere bırakmadığı için, canıyla, malıyla, bütün evlad-ü iyaliyle kendini feda ederek tarihe kahramanlar olarak kendini yazacak. Biz kendimize bakalım. 2 milyarlık Müslüman, 6 milyonluk bir siyonist karşısında acziyeti oynuyoruz. Aslında anlaşılması gereken husus budur. Her Müslüman bir bardak su dökse, siyonistler suda boğulur. 2 milyar Müslüman tükürüğü ile onları boğabilecek bir kitleye sahiptir. Ama Allah'tan korkmak yerine, bombalardan korkan insanlar, bu ümmeti bugün bu acziyet içerisinde bıraktı." diye konuştu.

"Yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı siyonistlerin aramıza koyduğu sıkıntılardan kaynaklanıyor"

"Eğer bugün Filistin israilin toprağı olmamışsa, bu kahramanlarının direnişi sayesindedir" diyen Sağlam:

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"100 yıldır ikili ilişkiler, iki devlet, iki eşit devlet, şurası siyonistlere, şurası Filistinlilere diye bölüşüm yapılmaktadır. Ama siyonistler verdikleri hiçbir sözü şimdiye kadar tutmamış ve tutmayacağı da bellidir. Yani bu bir sır değil. Bütün toprakları bunlar kendilerine vadedilmiş topraklar olarak görüyorlar. Gördüklerini ilan ediyorlar. Bu onlar için sır değil. Eğer bugün Filistin toprakları siyonistlerin tam hakimiyeti altına girerse, emin olun bir sonraki adım Suriye, ondan sonraki adım da Türkiye'dir. Bununla da yetinmeyecekler. Çünkü ben-i israil olmayan, yahudi olmayan bütün insanları kendisi için yaratılmış hayvanlar olarak görüyorlar ve bunu basında, uluslararası ilişkilerde, uluslararası toplantılarda dile getirmektedirler. Bunu görmeden Filistin'in sorunlarını çözemeyiz, anlayamayız. İşgal devam ettiği sürece Türkiye'de de huzur olmaz, Suriye'de de olmaz, Irak'ta da olmaz. Hiçbir İslam coğrafyasında huzur olamaz. Yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı siyonistlerin aramıza koyduğu sıkıntılardır." dedi.

HÜDA PAR Bitlis 4. Olağan İl Kongresi, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongreye katılan Sağlam, gündemlerinin Filistin ve Kudüs olduğunu söyledi.

Söz konusu savaşın hak ile batılın savaşı olduğunu belirten HÜDA PAR Genel Başkan Vekili, şunları kaydetti:

"İki devletin birbirleriyle toprak meselesinden oluşan bir kavga değil. Bu, dün başlamadı, 7 Ekim'de de başlamadı. Bu savaş, 1917'de İngilizlerin, Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı. 1948'de siyonistlerin orada kendilerine bir devlet icat etmesiyle başladı. Bu savaş her gün Filistin ve Batı Şeria'da, Gazze'de bir Müslüman'ın evine bombalar atılmasıyla, hastanelerin, okulların, pazar yerlerinin bombalanmasıyla başladı. Bugün bu zilleti yaşayan maalesef İslam ülkelerinin başındaki gayretsiz idarecilerdir. Ümmet kendi üzerine düşeni yapıyor. Bu yangına, bu zulme karşı çıktığını her fırsatta dile getiriyorlar."