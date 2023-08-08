HÜDA PAR: 'Eğlence ve festivallerle paraların çarçur edilmesi vatandaşlara hakarettir'

Tarsus’ta CHP belediyesinin son günlerde sahnelediği bir tiyatro var. “Yıldızlar altında yaz eğlencesi” adıyla düzenlenen bu sözde sanat etkinliği, toplumumuzun en mukaddes değerlerine yönelik büyük bir saldırı, tahkir ve istihzadır. Kin düşmanlık ve kaos doğurma potansiyeline sahip olan bu tiyatronun neredeyse köy köy gezdirilerek sahnelenmesi büyük bir cüretkarlıktır. Sarıklı entarili bir adam ile çarşaflı bir bayanın müstehcen konular üzerinden kurgulanan oyun, inanç ve kültür mirasımıza yönelik olumsuz algı oluşturmaya matuftur.

Bunun benzerlerini neredeyse bütün CHP belediyeleri yapıyor. Değerlere saldırı noktasında adeta bir seferberlik başlatan CHP, kuruluş amacının Müslüman toplumu dönüştürmek olduğunu bir kez daha hepimize göstermektedir.

Ancak AK Parti Belediyeleri ile kayyımların da aynı şeyleri yapması dikkatlerden kaçmamaktadır. Yaz aylarında yoğunlaşan sözde festivaller, değerler noktasında CHP’nin ve zamanında HDP’nin yaptıklarından çok daha muzır faaliyetlerdir. Bu sözde kültürel ve sosyal etkinliklerde mümkün olabildiğince eğlence, heva ve heves ön plana çıkarılarak gençlik boş şeylerle meşgul edilmektedir. Bunların amacının ne olduğu noktasında doğrusu ciddi kafa yormamıza rağmen henüz bir cevap bulmuş değiliz. Memleketin ne kültürüne ne sosyal dokusuna ne ekonomisine hiç bir katkısı olmayan bu etkinlikler, gençliği boş ve gereksiz eğlenceler ile meşgul etmekte, ideal, değer, hedef ve önceliklerinin tamamından uzaklaştırmaktadır.

Yetkililer, bu etkinliklerde katılım sağlayan gençlerin sayısının çokluğu ile iftihar etmekte ve adeta insanları ateşe sürükleyerek HDP ile yarış içerisine girmektedirler. Çünkü zamanında Doğu ve Güneydoğuda HDP mihrican/festival, nevroz ve diğer etkinliklerde gençleri nefis, şehvet ve eğlence ile meşgul ederek manipüle etmekte, ideolojik anlamda ajite ederek insanları kültür inanç ve ideallerinden fersah fersah uzağa götürmekte idiler. Şimdi ne değişti peki? Hiç bir şey. Onların yerini CHP, özellikle batıda, doğuda ise AK Parti Belediyeleri ve kayyımları doldurmakta, onların yaptıklarının daha beterini yapmaktadırlar.

Peki, memleketin ihtiyaç duyduğu şey bu mudur? Bunları yapmak ile memleketin sorunlarının çözümüne katkı sağlanmış olunuyor mu? Seçim döneminde yeni yüzyıl vizyonu ile oluşan beklentiler bu şekilde karşılanmış oluyor mu? Tüm bu soruların cevabı elbette ki hayır olacaktır. Yapılan şeyler, ihtiyaç olan icraatlar, yeni nesli geleceğe hazırlama, Türkiye’nin yeni yüzyılda olması gereken yer vizyonu ile büyük bir çelişki halindedir.

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Türkiye’nin ekonomik anlamda amiyane tabir ile iflas ettiği bir dönemde eğlence, festival ve boş şeyler ile bu kadar büyük paraların çar çur edilmesi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza büyük bir hakarettir. Enflasyon yükünün beli büktüğü bir dönemde gözlerimizin içine baka baka kamu malının adeta ateşe verilmesi hakaret değil de nedir?

Kamu adına soruyoruz, gerçekten bu yapılanları anlamıyoruz. Hem değerlerimize hem geleceğimize hem malımıza bu kadar zarar verilmesini bir yetkili çıkıp izah edebilecek mi? Hep birlikte bekliyoruz.

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