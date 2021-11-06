HÜDA PAR da küfürbaz Lütfü’ye tepki gösterdi ve çağrıda bulundu: Akşener ve Meclis gereğini yapmalı!

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, Bingölde bir vatandaşa yapılan hakaret ile ilgili açıklamada bulundu

Demir açıklamasında söz konusu hakaret ile halkın kırmızı çizgisinin çiğnendiğini hatırlatarak, tahammül gösterme kabiliyeti zayıf karakterlerin halkı temsil edemeyeceğini dikkatleri çekti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral AKŞENER’in Bingöl’deki temasları sırasında bir vatandaşın düşüncesini eleştirel bir yaklaşımla beyan etmesi üzerine parti yetkilisi de olan bir milletvekilinin yaptığı hakaret, akl-ı selimin asla kabul etmeyeceği türdendir. Zira hiçbir gerekçe bir insanın namus ve şerefine hakaret etmek için mazeret olarak kabul edilemez.

Bingöl’deki hadise ile halkın kırmızı çizgisi çiğnenmiştir. Malum zat, milletin namusuna hakaret etmiştir. Yaşananlar kameralara da yansımış ve halkımız tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

Siyasetçilerin halkın inancına, değerlerine ve kutsallarına saygılı olmaları gerekir. Siyasi görüşü farklı olan insanların şiddet ve hakaret içermeyen eleştiri ve tepkilerine tahammül etmek siyaset ahlakının bir gereğidir. Duygularını kontrol edemeyen ve tahammül gösterme kabiliyeti zayıf karakterler halkı temsil edemez.

Halkın kırmızı çizgilerini çiğneyen malum kişi olayın duyulmasından sonra partisinden ve siyaset kurumundan özür dilemiş ancak her ne hikmetse hakaret ve küfürler savurduğu vatandaştan özür dilememiştir.

Bu yaklaşım “Özrü kabahatinden büyük” sözünün vücut bulmuş halidir. Vatandaşa hakaret eden bu kişi eğer gerçekten samimi ise kuru bir özürle meseleyi geçiştirmemeli ve hak etmediği bütün makamları terk ederek derhal istifa etmelidir.

İyi parti genel başkanı da partisinin bir yöneticisinin, üstelik hayatta olmayan bir kadına yönelik yapılan bir çirkinliğe bir kadın olarak tavrını net olarak ortaya koymalı ve söz konusu kişi hakkında gereğini yapmalıdır.

Son olarak meclisi de bu tür olaylar karşısında en üst perdeden tavır almaya ve halkın kutsallarına yönelik hakaretlere karşı etkili yaptırımlar uygulamaya davet ediyoruz.