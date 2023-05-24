HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'

Başta Ekşi Sözlük'teki bir takım karaktersiz ayzarlar olmak üzere sosyal medyada her türkü algı çalışmasına maruz kalan, Millet İttifakı tarafından çirkin iftilar atılan HÜDA PAR son noktayı koydu.

HÜDA PAR Gnl. Bşk. Yrd. Mahmut Şahin 'Biz, İslam'ı referans alan bir partiyiz. Bizim şiarlarımız ezandır, bayraktır, İstiklal Marşı'dır.' diyerek karakter yoksunu şer ittifakı'nı ve bir takım destekçilerini ters köşe yaptı.