0553 313 94 23

"Hububatta her türlü tedbir alınacak"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:- "Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır"- "Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Şube Müdürlerimizle bölgedeki hasat ve piyasaları değerlendirdik. Bölgede rekolte ve kalite yönüyle bereketli bir yıl yaşanmakta"

30 Haziran 2019 Pazar 10:31
"Hububatta her türlü tedbir alınacak"

EDİRNE (AA) - TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat üreticisinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, "Gereken her türlü tedbir alınacaktır. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Şube Müdürlerimizle bölgedeki hasat ve piyasaları değerlendirdik. Bölgede rekolte ve kalite yönüyle bereketli bir yıl yaşanmakta." dedi.

Güldal, Marmara Bölgesi'nde buğday hasadının başlaması nedeniyle Edirne'ye geldi. Hasat edilen tarlalarda üreticilerle sohbet eden Güldal, daha sonraEdirneTicaretBorsasıBaşkanıÖzayÖztürkile borsadaki satış salonunda ve lisanslı depolarında incelemelerde bulundu.

Güldal, burada yaptığı konuşmada, 2019 üretim sezonunun Türkiye ve çiftçiler açısından bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının devam ettiğini hatırlatan Güldal, bugün itibariyle ülke genelinde hasadın yüzde 30 seviyelerine ulaştığını söyledi.

TMO olarak piyasaları sürekli takip ettiklerini ve şu ana kadar endişe edilecek bir durumla karşılaşmadıklarını ifade eden Güldal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır. Bugün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Şube Müdürlerimizle bölgedeki hasat ve piyasaları değerlendirdik. Bölgede rekolte ve kalite yönüyle bereketli bir yıl yaşanmakta. Bu durumun Anadolu'daki alıcıların ilgisini çektiğini, kalite buğday ihtiyacını karşılamak için bölgeden ürün aldığını görüyoruz. Piyasa fiyatları şu an için üretici ve tüketici açısından dengeli bir seviyede seyretmekte. Bu dengenin de korunacağını tahmin ediyoruz."

- "Lisanslı depolarla yüzde 6 daha fazla gelir"

Lisanslı depoculuk sistemine de değinen Güldal, lisanslı depoculuğun kısaca üretici menfaatleri ve sağlıklı tarımsal piyasa oluşumu için hayata geçirilen bir sistem olduğunu ve hızla da geliştiğini vurguladı.

Türkiye'de lisanslı depo kapasitesinin 3 milyon 7 bin tona ulaştığını aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Edirne'de de 3 farklı noktada toplam 91 bin ton kapasitede lisanslı depo bulunmaktadır. Sistemin üretici yararına birçok artısı bulunmaktadır. Nakliye, kira, analiz, kredi desteği, vergi ve SGK prim kesintisi istisnaları. Üreticilerimizin ürünlerini lisanslı depolara teslim etmeleri onların yararına olacaktır. Buğdayını, arpasını lisanslı depoya teslim eden bir üretici verilen destekler sayesinde yüzde 6 daha fazla gelir elde etmektedir. TMO fiziki alımlarının bir kısmını lisanslı depolar üzerinden yapmaktadır. Bu sene de mevcut depolarımızın durumuna göre lisanslı depolar üzerinden de ürün almaya devam ediyoruz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:31
  1. bereket
  2. Buğday
  3. rekolte

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    1. "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    2. İsfanbul ile yüzler gülecek
    3. Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert..
    4. GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da..
    5. "Irak'a istikrar ve güvenliğin..
    6. Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde
    7. Venezuelalı temsilciler Barbados'da..
    8. Venezuela'da flaş karar! Serbest..
    9. Supercam’le evler ve ofisler daha..
    10. Shkupi Teknik Direktörü Ümit Karan,..
    11. 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı..
    12. Alternatif turizm Kastamonu’da masaya..
    13. Polise düğününde meslektaşlarından..
    14. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    15. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    16. Trump: Kim'le birbirimize saygı..
    17. Dolulukta haziran bereketi
    18. Kızılay şubeleri iyilik için bir arada
    19. Muğla'daki orman yangını söndürüldü
    20. Kazak Türk’ü Şiraz Doğru dualarla anıldı
    21. Gagauz Özerk Yeri başkanını seçmek..
    22. Emeklilere nefes aldıran adımlar
    23. AK Parti Kemalpaşa’da gençlik kolları..
    24. Trump, Güney Kore lideri ile görüştü
    25. Yurtta hava durumu
    26. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    27. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    28. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    30. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı