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Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu devre dışı kaldı
Teknoloji

Hubble Uzay Teleskobu devre dışı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:18:00 -
Hubble Uzay Teleskobu devre dışı kaldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

NASA’dan yapılan açıklamada teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği kaydedildi.

Uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.
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Kaynak: AA

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