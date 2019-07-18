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Huawei'den kritik Android açıklaması!

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'den, kendi geliştirdiği işletim sistemi ve Android ile ilgili bir açıklama yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:37
Huawei'den kritik Android açıklaması!

ABD yönetiminin ambargolarıyla karşı karşıya kalan ve 'en kötü' senaryoya hazırlanan Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'den, kendi geliştirdiği işletim sistemi ve Android ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

China Xinhua News'ün geçtiği son dakika bilgisine göre, Çin merkezli Huawei Google'ın Android işletim sistemi ile çalışmaya devam etmek istiyor.

Huawei adına açıklama yapan şirketin başkan yardımcısı Catherine Chen, Hongmeng işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığı ve şirketin akıllı telefonlarında ABD'li Google’ın Android işletim sistemini kullanmayı sürdürmek istediğini bildirildi. NTV'nin haberine göre Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Chen'in açıklamasının ardından Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'nin kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı.

Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı. Android işletim sisteminin sahibi olan teknoloji devi Google, Huawei ile ilişkilerini normale döndüremezse de bir nebze yumuşamaya neden olacak bir adım atmıştı.

90 gün içinde Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei geçtiğimiz haftalarda Huawei Mate 20 Pro için Android Q beta programından çıkarılmıştı.

Google, sessizce Android Q Beta sayfasından kaldırdığı Huawei Mate 20 Pro’yu tekrar listeye eklemişti. Android Q, muhtemelen Eylül veya Ekim ayına kadar resmi olarak kullanılamayacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:37
  1. ABD
  2. Huawei

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