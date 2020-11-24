Huawei'den koronavirüs hamlesi!
Teknoloji devi Huawei, akıllı telefonları için 'ateş ölçüm' teknolojisinin patentini aldığını duyurdu.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, kullanıcıların vücut sıcaklıklarını ölçmeye yarayacak yeni bir özellik için harekete geçti. Şirket, akıllı telefonları için 'ateş ölçüm' teknolojisinin patentini aldığını duyurdu.
Söz konusu özellik ilk olarak, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Huawei Mate 40 RS Porsche Design ve HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition isimli akıllı telefonlarda ortaya çıkmıştı.
Yeni teknoloji, kullanıcıların vücut sıcaklıklarını ölçmeye yarayacak. Kullanıcılar, akıllı telefon kameralarını kullanarak vücut sıcaklıklarını ölçebilecek. Ölçülen vücut sıcaklıkları ekranda gösterilecek.
Şirketin açıklamalarına göre şimdilik sadece belirli modellerde kullanılabilecek olan özellik, gelecekte tüm Huawei marka telefonlarda yer alacak.