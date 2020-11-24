  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Huawei'den koronavirüs hamlesi!
Teknoloji

Huawei'den koronavirüs hamlesi!

Teknoloji devi Huawei, akıllı telefonları için 'ateş ölçüm' teknolojisinin patentini aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 02:54:00 -
Huawei'den koronavirüs hamlesi!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, kullanıcıların vücut sıcaklıklarını ölçmeye yarayacak yeni bir özellik için harekete geçti. Şirket, akıllı telefonları için 'ateş ölçüm' teknolojisinin patentini aldığını duyurdu.

Söz konusu özellik ilk olarak, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Huawei Mate 40 RS Porsche Design ve HONOR Play4 Pro Temperature Measurement Edition isimli akıllı telefonlarda ortaya çıkmıştı.

Yeni teknoloji, kullanıcıların vücut sıcaklıklarını ölçmeye yarayacak. Kullanıcılar, akıllı telefon kameralarını kullanarak vücut sıcaklıklarını ölçebilecek. Ölçülen vücut sıcaklıkları ekranda gösterilecek.

Şirketin açıklamalarına göre şimdilik sadece belirli modellerde kullanılabilecek olan özellik, gelecekte tüm Huawei marka telefonlarda yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?
Dünya

Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?

Ermeni Dil Bilimci Yazar Sevan Nişanyan, tarihi bir itirafta bulunarak Ermenistan'ın neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.
AK Parti'de 10 aday belli oldu! İşte o isimler
Siyaset

AK Parti'de 10 aday belli oldu! İşte o isimler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 10 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.
ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar
Dünya

ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar

ABD Savunma Bakanlığı, Afrika ülkesi Kenya'da etkin olan Eş Şebab'a karşı saldırılar düzenlemek için harekete geçti.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay