Huawei’den “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” kampanyası

Huawei, “İyi Teknoloji Aşar Engelleri” kampanyası ile şirket tarafından üstlenilen ve teknolojiyi etkili bir şekilde uygulayarak dünyayı pozitif olarak değiştirebileceğimizi gösteren bir dizi yeni projeye imza atıyor. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Batı Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Walter Ji, “Huawei’de, kim olduğumuzdan veya nereden geldiğimizden bağımsız olarak insanlar arasında köprü kurmak için teknolojiyi kullanmak istiyoruz, teknolojinin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabileceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ileri teknolojimizi ve çoğu durumda akıllı telefonlarımızı kullanarak bu vizyona ulaşmaya gönülden bağlı kaldık” açıklamasını yaptı.