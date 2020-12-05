Huawei'de yeni bir özellik ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mate 40 ailesinde yer verdiği Kirin 9000 işlemcisine ait yeni bir özellik ortaya çıktı. Şirket, paylaştığı bir video ile Kirin 9000 işlemcisinin video iyleştirme özelliğini tanıttı.

AI Video Super Resolution adı verilen teknoloji ile birlikte düşük çözünürlükteki videolar, yüksek çözünürlüklü hale getirildi. Ayrıca şirket, söz konusu teknolojiyi göstermek için paylaşmış olduğu videoda 540p çözünürlüğündeki bir videonun gerçek zamanlı olarak 1080p videoya dönüştürülmesini görüntüledi.

Huawei'nin açıklamalarına göre söz konusu özellik, 270p'ye kadar düşük çözünürlükteki videoları daha net hale getirmeyi başardı.

Yeni teknolojinin yapay zekanın yüzlerini algılayabildiği ve özel optimizasyonlar gerçekleştirebildiği belirtildi.