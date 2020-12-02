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Teknoloji Huawei Türkiye, 4 cihaz için EMUI 11 testlerini başlattı
Teknoloji

Huawei Türkiye, 4 cihaz için EMUI 11 testlerini başlattı

Huawei, Türkiye'de de satışa sunulan P30, P30 Pro, Mate 20 Pro ve Nova 5T modelleri için EMUI 11 beta programı kayıtlarını başlattı. Sınırlı sayıda cihaz için açılan kayıtlar 15 Aralık itibarıyla sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:52:00 -
Huawei Türkiye, 4 cihaz için EMUI 11 testlerini başlattı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, Türkiye'de de satışa sunulan orta segment akıllı telefonları P30, P30 Pro, Mate 20 Pro ve Nova 5T için EMUI 11 beta programı kayıtlarını başlattı. Sınırlı sayıda cihazın katılabileceği program için son tarih 15 Aralık olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre EMUI 11 Beta programı, 2018 model amiral gemisi Mate 20 Pro ve Nova 5T'yi de kapsayacak.

Yalnızca Huawei Türkiye satışlı cihazların kayıt olabileceği beta programında model başına 300 cihaz sınırı bulunacak.

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