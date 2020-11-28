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Teknoloji Huawei sıvı lens teknolojisi için harekete geçti
Teknoloji

Huawei sıvı lens teknolojisi için harekete geçti

İddialara göre Huawei, önümüzdeki yıl çıkacak yeni akıllı telefonlarının kameralarında sıvı lens teknolojisi kullanmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 22:06:00 -
Huawei sıvı lens teknolojisi için harekete geçti

Geçiğimiz günlerde, akıllı telefon devi Huawei'nin, yeni akıllı telefon modellerinin ekranları için Samsung ve LG ile görüşmeye başladığı iddia edilmişti. Çin merkezli firma, bu kez de sıvı lens teknolojisi için harekete geçti. 

Çinli kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, önümüzdeki yıl çıkacak amiral gemisi akıllı telefonların kameralarında sıvı lens teknolojisi kullanmaya hazırlanıyor.

Huawei bu teknolojiyle, kameraların görüntü sabitleme yeteneklerini artırmayı hedefliyor. Söylentiler, sıvı lens teknolojisinin odaklanma süresini birkaç milisaniyeye düşürdüğünü gösteriyor.

Huawei'nin Nisan 2020'de sıvı lens teknolojisinin patentini aldığı bilinse de konuyla ilgili bilgiler henüz kesinleşmiş değil. 

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