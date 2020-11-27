Huawei Samsung ve LG ile işbirliğine mi gidiyor?

Çinli kaynaklardan sızdırılan bilgilere göre dev teknoloji firması Huawei, ekran kısmında önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisinin, 2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi P50 Pro'nun ekranı için Samsung ve LG ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Huawei tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre Huawei, yeni amiral gemisi için Samsung ve LG ekranlarını kullanmak istiyor.

Daha önce OLED ekran kullandığı modellerinde BOE ile çalışan şirketin, BOE ile olan işbirliğine kısıtlama getirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Huawei'nin yeni amiral gemisi P50 Pro'nun tanıtım tarihi ise henüz bilinmiyor.