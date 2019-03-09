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Huawei P30 ne zaman satışa çıkacak? Huawei P30 özellikleri

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin uzun zamandır beklenen telefonları Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30 Pro ne zaman satışa çıkacak? İşte yeni telefonların tanıtım tarihi ve muhtemel özellikleri...

09 Mart 2019 Cumartesi 15:07
Huawei P30 ne zaman satışa çıkacak? Huawei P30 özellikleri

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin uzun zamandır beklenen telefonları Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30 Pro ne zaman satışa çıkacak? İşte yeni telefonların tanıtım tarihi ve muhtemel özellikleri...

Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite özellikleri neler?

Çinli telefon üreticisi Huawei, yeni amiral oyuncağını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro adını taşıması beklenen yeni modellerin özellikleri ise şimdiden netleşti. Bakın Çinlilerin yeni telefonları nasıl olacak?

Huawei Mate 20 Pro telefonuyla geçen yıla damga vuran ve tersine şarj özelliğiyle çok konuşulan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, bu kez Huawei P30 ve Huawei P30 Pro için kolları sıvadı. Cihaza ait net görüntüler henüz internete sızmasa da, teknik özellikleri bugünden belli olmuş durumda. Öncelikle her iki cihazda da Full HD ekran bulunacak. 6.5 inç'lik dev bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak.

Diğer yandan Huawei P30 ile Huawei P30 Pro arasındaki en büyük park arka yüzde yer alan kameralar olacak. P30 modelinde 3 kamera, Huawei P30 Pro'da ise 4 kamera yer alacak. Ancak bu kameraların teknik detayları henüz netleşmiş değil.

128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi kuvvetle muhtemel yeni Huawei telefonlarda 12 GB RAM olacak. Bu da uygulamaların, yani bizzat telefonun oldukça hızlı çalışacağı ve yüksek performans sunacağını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda piyasada şu an 12 GB RAM'li bir telefon da bulunmuyor.

Ön yüzünde 24 MP kamera bulunması beklenen Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'da 22.5W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4300 mAh batarya bulunacak. Ayrıca Bluetooth 5.0, NFC gibi teknolojileri desteklemesi bir yana artık bir standart halini alan USB Type-C arabirimi bu cihazlarda da kullanılacak.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelmesi beklenen telefonlar 26 Mart tarihinde dünyaya duyurulacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:07
  1. Huawei P30
  2. Huawei P30 ne zaman satışa çıkıyor
  3. Huawei P30 özellikleri
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  5. Huawei P30 Lite
  6. Huawei P30 Lite ne zaman satışa çıkıyor
  7. Huawei P30 Lite özellikleri
  8. Huawei P30 Pro
  9. Huawei P30 Pro ne zaman satışa çıkıyor
  10. Huawei P30 Pro özellikleri
  11. Huawei P30 Pro özellikleri neler

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