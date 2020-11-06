Huawei Nova 8 SE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli dev teknoloji şirketi Huawei, Çin'de düzenlenen bir etkinlik ile yeni akıllı telefon modeli Nova 8 SE'yi tanıttı. Huawei Nova 8 SE, iki farklı işlemci seçeneği, ultra yüksek hızlı şarjı ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Peki Huawei Nova 8 SE, kullanıcılara neler vadediyor? İşte Huawei Nova 8 SE'nin özellikleri ve fiyatı...

Huawei Nova 8 SE, 6,53 inçlik Full HD+ OLED ekranla geldi. Yeni telefon, kullanıcılara 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Standart Huawei Nova 8 SE sürümü, gücünü Dimensity 720 işlemcisinden alırken; Nova 8 SE High Edition ise gücünü Dimensity 800U işlemciden alıyor.

Cihazın arka kısmında 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön kısmındaki damla çentikte ise 16 Megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.

3.800 mAh batarya kapasiteli telefonda 66W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Huawei Nova 8 SE fiyatı

Siyah, mavi, gümüş ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulan Huawei Nova 8 SE'nin fiyatı standart sürüm için 390 dolar; High Edition sürüm için 406 dolar olarak belirlendi.