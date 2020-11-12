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Aktüel Huawei Mobil Genişbant Forumu başladı
Aktüel

Huawei Mobil Genişbant Forumu başladı

Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu: - "5G teknolojisine Çin'de büyük yatırımlar yapıldı ve şu anda ticari olarak da kullanıma hazır" - "5G, sadece hızla ilgili değildir. 5G hayatlarımız ve çalışma şekillerimizde olmak üzere bütün dünyayı bir dönüşüme uğratıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:57:59 -
Huawei Mobil Genişbant Forumu başladı

İSTANBUL (AA) - Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu, 5G teknolojisine Çin'de büyük yatırımlar yapıldığını ve şu anda ticari olarak da kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Huawei'nin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri, üst düzey yöneticileri eşliğinde sektörle paylaştığı önemli küresel etkinliklerinden olan Huawei Mobil Genişbant Forumu (MBBF) başladı.

Bugün ve yarın Şanghay'da çevrim içi olarak da takip edilebilecek MBBF'de bu yıl, yeni dönemde 5G fırsatları, yeni stratejiler ve bulut bilişimdeki yenilikler ağırlıklı olarak ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Forumda "5G'de İnovasyona Dayalı Yeni Değerler" başlıklı bir sunum yapan Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu, 5G teknolojisine Çin'de büyük yatırım yapıldığını ve ticari anlamda da kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Ken Hu, "5G hakkında çok açık olan bir şey var ki o da 5G'nin kullanıma sunulması hızlı bir sürece girdi. Bugün itibarıyla 100'den fazla 5G ticari ağı mevcut. 5G endüstri cihazları ve akıllı telefonları da başlatıldı." ifadelerini kullandı.


- "Çin, 600 binden fazla 5G baz istasyonunu 300'den fazla şehre konuşlandırmış durumda"


Çin'in 5G'ye yaptığı yüksek yatırımlar ile öne çıktığını söyleyen Ken Hu, "Çin, 600 binden fazla 5G baz istasyonunu 300'den fazla şehre konuşlandırmış durumda. 5G ağları kullanıcılarına yeni bir tecrübe sunuyor. Şanghay'da şu anda yüksek hızda indirme yapılabiliyor. 5G, sadece hızla ilgili değildir. 5G, hayatlarımız ve çalışma şekillerimizde olmak üzere bütün dünyayı bir dönüşüme uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

5G'nin Kovid-19 pandemisi döneminde de çok işlevsel bir rol oynadığına işaret eden Ken Hu, "Çin'de Kovid-19 salgını döneminde sadece 10 günde 2 tane hastane inşa ettik. Huawei, bu projeye dahil olarak 5G acil durum ağını inşa ederek bu iki hastanenin devamlı iletişim halinde olmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

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