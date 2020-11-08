Huawei MateBook 14 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, kolay taşınabilir yeni dizüstü bilgisayarı MateBook 14'ü Türkiye'de ön siparişe açtı. Ön sipariş veren kullanıcılar, hem indirim hem de hediye kampanyasından faydalanabilecek. Peki Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı kullanıcılara neler sunacak? İşte Huawei MateBook 14'ün özellikleri ve fiyatı...

14 inçlik bir ekranla birlikte gelen Huawei MateBook 14, kullanıcılara 2K çözünürlük sunacak.

MateBook 14, gücünü AMD'nin 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Ryzen 4000 serisi işlemcilerinden alacak. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile desteklenecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre MateBook 14, tek şarj ile 10 saate kadar kullanım imkanı sunacak.

Huawei MateBook 14 fiyatı

Huawei MateBook 14'ün fiyatı 8 GB RAM, 256 GB SSD bulunan versiyonu için 6.999 TL, 16 GB RAM, 512 GB SSD bulunan versiyonu için 8.699 TL olarak belirlendi.