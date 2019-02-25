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Huawei Mate X ne zaman Türkiye’de | Huawei Mate X özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, dünyanın merakla beklediği katlanabilir telefonunu tanıttı. Huawei Mate X model katlanabilir telefon, geleceğin tasarımı ve teknolojisi olduğu belirtildi. Peki Huawei Mate X ne zaman Türkiye’de olacak? Huawei Mate X özellikleri ve fiyatı konusundaki detaylar haberimizden takip edebilirsiniz.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
Huawei Mate X ne zaman Türkiye’de | Huawei Mate X özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, dünyanın merakla beklediği katlanabilir telefonunu tanıttı. Huawei Mate X model katlanabilir telefon, geleceğin tasarımı ve teknolojisi olduğu belirtildi. Peki Huawei Mate X ne zaman Türkiye’de olacak? Huawei Mate X özellikleri ve fiyatı konusundaki detaylar haberimizden takip edebilirsiniz.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Barselona'da gerçekleştirilen etkinlikte yeni oyuncaklarını sahneye çıkardı. Huawei, 'Geleceğe Bağlan' sloganıyla İspanya'nın Barcelona kentinde 2019 Dünya Mobil Kongresi'nde (WMC) katlanabilir telefonunu tanıttı. Telefonun önünün katlandığı zaman 6,6 inç, arkasının 6,38 inç olduğu aktarıldı. Açıldığı zaman ise telefonun 8 inç olduğu ifade edildi. 

Telefonun önünün katlandığı zaman 6,6 inç, arkasının 6,38 inç olduğu aktarıldı. Açıldığı zaman ise telefonun 8 inç olduğu ifade edildi. Telefonda yer alan özellik sayesine 1 gigabyte büyüklüğünde bir filmin 3 saniyede indirilebileceğinin bilgisi paylaşıldı.

Cihazın 'dünyanın en hızlı 5G telefonu' olduğu öne sürüldü. Çift sim kart özelliğine sahip telefonda birinci sim kartın 5G, ikinci sim kartın ise 4G olarak kullanılabileceği vurgulandı. iPhone'un Xs Max cihazıyla kıyaslama yapılan Huawei Mate X katlanabilir telefonunun sahip olduğu 4500 mAh bataryanın 3825'lik kısmının sadece 30 dakikada doldurulabildiği belirtildi. Bu kısım, bataryanın yüzde 85'lik dilimi olduğu paylaşıldı. Katlanabilir telefon olan Huawei Mate X'in 8 gigabyte hafızaya sahip 512 gigabyte özelliklerine sahip cihazın bu yılın ortalarında 2299 euro fiyatıyla piyasaya çıkacağı açıklandı.

Huawei Mate X fiyatı nedir?

Huawei MateBook X Pro dizüstü bilgisayarın i5 işlemcili, 8 gigabyte hafızaya sahip cihazın 1599 eurodan, i7 işlemcili, 16 gigabyte belleğe sahip modelin de 1999 eurodan satışa sunulacağı bildirildi. Katlanabilir telefon olan Huawei Mate X'in 8 gigabyte hafızaya sahip 512 gigabyte özelliklerine sahip cihazın bu yılın ortalarında 2299 euro fiyatıyla piyasaya çıkacağı açıklandı.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:35
  1. Huawei Mate X ne zaman Türkiye’de
  2. Huawei Mate X özellikleri ve fiyatı
  3. Huawei Mate X

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