Huawei Mate 40 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Mate 40 Pro'nun Türkiye fiyatını açıkladı. Özellikleri ve performansıyla dikkat çeken Mate 40 Pro, fiyatıyla da dikkat çekti. Peki Huawei Mate 40 Pro kullanıcılara neler sunacak? Yeni telefonun Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Gücünü Kirin 9000 işlemciden alan Mate 40 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olmak üzere tek bir bellek seçeneğiyle satışa sunuldu. Yeni telefonun ön kısmında 13 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera ve ToF sensörü; arka kısmında ise 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel geniş açılı kamera, 20 Megapiksel telefoto kamera ve ToF sensörü bulunuyor.

Huawei Mate 40 Pro fiyatı

Siyah ve mistik gümüş olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile Huawei Online Mağazası'nda satışa sunulan Huawei Mate 40 Pro'nun Türkiye satış fiyatı 13.999 TL olarak belirlendi.