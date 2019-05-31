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Huawei işbirliği mi hedef alındı? 'Türk Telekom'a siber saldırı' iddiası

Bugün 4 saatten bu tarafa Türk Telekom mobil şebekelerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşanmaya başladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 21:11
Huawei işbirliği mi hedef alındı? 'Türk Telekom'a siber saldırı' iddiası

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Türk Telekom mobil hat sahibi birçok cep telefonu kullanıcısı, şebeke erişim sorunu nedeniyle Müşteri Hizmetlerine ulaşmaya çalışırken, yoğunluk nedeniyle Türk Telekom Müşteri Hizmetleri hattından "Değerli müşterimiz mobil hatlarınızın erişiminde bazen sorunlar yaşanabilmektedir. Ekiplerimiz çözümü için çalışmaktadır. İlerleyen dakikalarda tekrar denemenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz." mesajı paylaşıldı. Yeniakit.com.tr'ye konuşan siber güvenik uzmanı N. K., söz konusu şebeke sorununun Huawei üretimi baz istasyonlarına yapılan siber saldırıdan kaynaklı olabileceğini söyledi.

ABD'nin Çin teknoloji devi Huawei'ye yönelik yaptırım kararı, dünyanın birçok ülkesinde Huawei üretimi baz istasyonu kullanan GSM firmalarını da zora sokuyor. Türk Telekom'un teknoloji alt yapısı ve 5G teknolojisinde işbirliği ortaklığı yaptığı Huawei'ye yönelik ABD yaptırımı, siber saldırganların da ilgi alanına girmeye başladı. 

Şebeke kesintisinde siber saldırı iddiası

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Siber Güvenlik Uzmanı N. K., Türk Telekom baz istasyonlarında yaşanan geniş çaplı mobil şebeke kesintilerinin, ABD'li bazı hacker grupları tarafından Huawei üretimi baz istasyonlarına yönelik başlattığı siber saldırılardan kaynaklanabileceğini söyledi. Türk Telekom'un bir süre önce Huawei ile özellikle 5G teknolojisiyle ilgili geniş çaplı bir işbirliği başlattığının altını çizen siber güvenlik uzmanı, ABD'nin yaptırım kararının sonuçlarının sadece Huawei'ye yönelik değil, Huawei ürünlerini kullanan firmaları da etkileyebileceğini öne sürdü.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:11
  1. siber güvenik
  2. Türk Telekom
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