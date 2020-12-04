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Teknoloji Huawei Google'a rakip yeni uygulamasını yayınladı
Teknoloji

Huawei Google'a rakip yeni uygulamasını yayınladı

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz ay duyurduğu Google Haritalar uygulamasına rakip yeni uygulaması Petal Haritalar'ın beta sürümünü yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:18:00 -
Huawei Google'a rakip yeni uygulamasını yayınladı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz ay duyurduğu haritalar uygulaması Petal Haritalar'ın beta sürümünü yayınladı. AppGallery'de yayınlanan uygulama, sadece EMUI 11 güncellemesi alan modeller için kullanılabilir hale geldi.  

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Petal Haritalar'ın beta sürümü, 140'tan fazla ülkede Mate 40, Mate 30 ve P40 modeller için yayınlandı. Peki Google Haritalar'a rakip olarak geliştirilen Petal Haritalar kullanıcılara neler sunuyor?

2 ya da 3 boyutlu görüntüler sunabilen uygulama, kullanıcıların yeni yerler keşfedilmesini sağlıyor.

Ayrıca incelenmek istenen bir lokasyon, harita üzerinden aranabiliyor. Belirli lokasyonlarda anlık trafik verisi sağlayan uygulamanın alternatif rotalar oluşturabildiği belirtiliyor.

Petal Haritalar uygulamasının kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

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