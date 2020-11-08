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Teknoloji Huawei ev sahiplerinin güvenliğini arttıracak yeni ürünlerini duyurdu
Teknoloji

Huawei ev sahiplerinin güvenliğini arttıracak yeni ürünlerini duyurdu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, düzenlediği bir lansman etkinliğinde yeni ev ürünleri Smart Doorbell Pro ve Smart Camera Pro'yu tanıttı. Smart Doorbell Pro akıllı kapı zili olarak, Smart Camera Pro ise geniş açılı bir kablosuz kamera olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 05:01:00 -
Huawei ev sahiplerinin güvenliğini arttıracak yeni ürünlerini duyurdu

Huawei Smart Doorbell Pro, ev sahiplerine akıllı telefon üzerinden cihaza uzaktan erişim imkanı sunacak. Cihaz, kapının önünde dolaşanları otomatik olarak kaydederek şüpheli durumlara karşı ev sahiplerini uyaracak.

Smart Camera Pro ise kapı önünde 10 saniyeden uzun duran bir kişiyi, şüpheli olarak görüntü kaydı alacak. Şirketin açıklamalarına göre Smart Camera Pro, 165 derecelik ultra geniş görüş açısı ile kapının önündeki hemen her kişinin kolayca görülmesini sağlayacak. Cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte tek şarjda kullanıcılara 8 aya kadar kullanım imkanı sunacak.

Her iki cihazın da ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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