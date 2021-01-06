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Aktüel Huawei cihazları kışın da formda kalmaya yardımcı oluyor
Aktüel

Huawei cihazları kışın da formda kalmaya yardımcı oluyor

Huawei Watch GT 2 Pro, kullanıcıları doğru yöne ve adım sayısına yönlendirmek için bilimsel olarak tasarlanmış 10'dan fazla farklı profesyonel koşu parkuru programı ile birlikte satışa sunuluyor

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:11:17 -
Huawei cihazları kışın da formda kalmaya yardımcı oluyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, spor deneyimini yükselten ve 100'den fazla spor modunu destekleyen Huawei Watch GT 2 Pro ve Huawei FreeBuds Pro ile evde yapılan antrenmanlar hem eğlenceli hem de etkili deneyim vadediyor.

Huawei açıklamasına göre, firmanın sunduğu ürünler, kış aylarında egzersiz yapmayı kolaylaştırıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, soğuk havada dışarıda antrenman yapmanın düşük sıcaklık nedeniyle daha fazla kalori yakılmasını sağlarken, vücut, termo regülasyon sürecinde sabit bir sıcaklığı korumaya çalışırken, tüm vücudu ısıtmak için çok daha fazla enerji harcıyor.

Dışarıda düzenli egzersizin mükemmel bir bağışıklığı garanti ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Huawei Watch GT 2 Pro, kullanıcıları doğru yöne ve adım sayısına yönlendirmek için bilimsel olarak tasarlanmış 10'dan fazla farklı profesyonel koşu parkuru programı ile birlikte satışa sunuluyor.Birçok sporcu için müzik, uygun antrenman yapmak için gereklidir. Bu yüzden, FreeBuds Pro'nuzu kulağınıza takın ve koşu hızınıza uygun yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarın. Başlangıç seviyesindeyseniz, yavaş ama güçlü rock veya pop ile koşu yaparak başlayabilirsiniz."

Huawei Watch GT 2 Pro, Siyah ve Küllü Kahve model seçenekleri ve Huawei Online Mağaza’ya özel kampanya seçenekleri ile 2 bin 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ve 6 ay vade farksız taksit fırsatıyla tüketiciler ile buluşuyor:

Huawei FreeBuds Pro, bin 499 TL fiyatı ile Huawei Online Mağaza üzerinden Karbon Siyah, Seramik Beyaz ve Gümüş Orman renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor

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