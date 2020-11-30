Huawei 5G kapsamından çıkarılıyor

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin 5G altyapı programından çıkarılmıştı. Şirket, bu yasağın tekrar gözden geçirilmesini talep etmişti. Ancak yeni bir iddiaya göre Huawei'nin bu talebi reddedildi.

Bir hükümet kaynağı, İngiliz Telekom şirketlerinin 2021 yılının Eylül ayından itibaren Huawei markalı teknolojileri kullanmayacağını öne sürdü.

Haziran ayında yapılan açıklamada 2027 yılına kadar tüm Huawei teknolojilerinin İngiltere'nin altyapısından çıkarılmasına karar verildiği aktarılmıştı.

Söz konusu iddialara göre İngiltere hükümeti, 2027 yılına kadar ülke genelindeki tüm ağlarda Huawei markalı teknolojilerin kullanılmasını yasaklayacak.

Huawei ekipmanlarını kullanmaya devam eden şirketler ise yeni standartlara uymadıkları gerekçesiyle yıllık cirolarının yüzde 10'u kadarı para cezasına çarptırılacak.