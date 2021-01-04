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Gündem HSK'dan CHP'li Sağlar'a tepki: 'Çağ dışı bir yaklaşım!'
Gündem

HSK'dan CHP'li Sağlar'a tepki: 'Çağ dışı bir yaklaşım!'

Başörtüsüne yönelik çirkin ve ayrımcı ifadeler kullanan CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'a bir tepki de HSK'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:11:00 - 2021-01-04 18:16:03
HSK'dan CHP'li Sağlar'a tepki: 'Çağ dışı bir yaklaşım!'

"Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." ifadelerinin sahibi CHP'li eski bakan, Birgün yazarı Fikri Sağlar'a bir tepki de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda geldi. HSK tarafından yapılan açıklamada "Anayasanın 138’inci maddesindeki tanıma uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev ifa eden Türk Hâkim ve Savcılarının birinci önceliği; anayasaya, kanunlara, dosyadaki maddi gerçeğe ve hukuka uygun elde edilmiş delillere göre hüküm vermektir." denildi.

'Asla ayrımcı olamayız'

Türk Hâkim ve Savcılarının asla ayrımcı olmadıkları vurgulanan açıklamada,"Millet olmanın, bir arada huzur içinde yaşamanın bir gereği olarak; farklılıklara saygı duyma, birbirine anlayışla yaklaşma ve herkese eşit davranma bilinciyle; dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum, hemşehricilik, yaşam biçimi, dış görünüş, medeni hal gibi sebeplerin ayrımcılığa neden olmaması için toplumun her ferdinin göstermesi gereken duyarlılığın üstünde bir farkındalığa sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

'İfadeleri birlik duyguları ile bağdaşmıyor'

CHP'li Sağlar'ın kullandığı çirkin ifadelerin birlik ve beraberlik duyguları ile bağdaşmadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Adil, hızlı, etkin ve güvenilir bir yargı sistemi için hâkim ve savcılar kadar toplumun da sorumluluklarının bulunduğu muhakkaktır. Giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek nedenlerle hâkim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, 100 yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşecek; birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır."

'Çağ dışı bir anlayış'

"Hâkim ve savcı olabilmek için gerekli şartlar, anayasa ve yasalarımızda açıkça belirtilmiştir. Yasal mevzuat dışında başka sınırlamalar aramak; anayasamızda ve evrensel hukukta güvence altına alınan temel hak ve hürriyetler anlayışı ve hukuk devleti ilkesiyle de asla bağdaşmayacaktır. Zor şartlarda üstün bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren Türk Hâkim ve Savcılarını; yaşam biçimleri, giyim kuşamları, inançları gibi çağ dışı anlayışla tartışmaya açmak, yargı sistemimize, adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı sunmayacağı unutulmamalıdır."

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