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Aktüel HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
Aktüel

HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

HSK Genel Kurulunca, boş bulunan Yargıtay'daki 11 üyelik için seçim yapıldı - İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:41:26 -
HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçildi.

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü Davası'nı karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, hakim Kemal Güngör, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Savcı Mustafa Doğan ve hakim Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

HSK, Yargıtay üyesi olan 4 il başsavcısı ile diğer isimlerin yerine gelecekleri daha sonra belirleyecek.

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