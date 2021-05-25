HSK üyesi seçilen Ömür Topaç kimdir?
Ömür Topaç, Hakimler Savcılar Kurulu’na atanmasının ardından arama motorunda aratılmaya başlandı. TBMM Genel Kurulunda Ömür Topaç ile birlikte Ergün Şahin, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi. Peki, HSK üyesi seçilen Ömür Topaç kimdir? Ömür Topaç nereli, kaç yaşında?
Ömür Topaç kimdir? Ömür Topaç, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi. Ömür Topaç 460 oy aldı.
Ömür Topaç kimdir?
Hakimler Savcılar Kurulu’na atanan Ömür Topaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini alan Ömür Topaç, sırasıyla Şebinkarahisar (Giresun), Araban (Gaziantep), Develi (Kayseri), Bandırma (Balıkesir) Cumhuriyet Savcılığı görevlerinden sonra 2007 yılı yaz kararnamesi ile Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.
Evli ve 2 çocuk babası Ömür Topaç, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.