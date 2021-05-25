HSK üyesi Hamit Kocabey kimdir?

Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında ve nereli? TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis’te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. HSK’nın yeni üyeleri; Ergün şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin oldu.

Hamit Kocabey kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961'de Malatya Akçadağ'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Reyhan'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasına yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ederek, Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığı başladı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır. Ayrıca bir çok kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yapmaktadır.

2006 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİ Bey'in avukatlığını yapmaktadır.

2006-2009 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği,

2009-2012 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

Partimizin 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Av. Dr. Hamit KOCABEY 16/05/2017 tarihinde TBMM tarafından Hâkimler ve Savcılar Kuruluna seçilmiş olup, HSK Birinci Daire Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.