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Gündem HSK üyesi Cumhur Şahin kimdir?
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HSK üyesi Cumhur Şahin kimdir?

TBMM Genel Kurulunda 460 oy ile Cumhur Şahin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi olarak seçildi. 7 kişiden biri olarak HSK üyesi seçilen Cumhur Şahin'in hayatı hakkında ayrıntılar merak kazandı. Peki, Cumhur Şahin kimdir? Cumhur Şahin kaç yaşında, nerelidir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-25 20:14:00 -
HSK üyesi Cumhur Şahin kimdir?

Cumhur Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu’na atandı. Peki, Cumhur Şahin kimdir? İşte, Cumhur Şahin hakkında merak edilenler haberimizde.

Cumhur Şahin kimdir?

Hakimler Savcılar Kurulu’na atanan Cumhur Şahin, 1959 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi. Cumhur Şahin sırasıyla, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsünde eğitim aldı.

Son olarak Cumhur Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.

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