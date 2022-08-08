Hristiyanlıktaki 'Teslis' inancının İslâm'a göre değerlendirilmesi

Teslis inancı, Hristiyanlar tarafından benimsenmiş olan dini bir inanç olma özelliğine sahiptir.

Üçlü birlik veya Teslis, Hristiyan doktrininde tek olan Tanrının üçlü inanç Hristiyanlıktaki üç ilahi varlığı içeren akideleri tanımlayan bir ifadedir.

Teslis inancı aynı zamanda üçleme olarak da bilinmektedir. Hristiyanlıkta üç ilahi varlık kabul edilmektedir. Bu inanca göre; 1- Allah baba, 2- Allah oğul ve 3- Kutsal ruh, teslis inancının temelini oluşturmaktadır.

Teslis inancının ilk olarak üç İncil’in hiçbirinde bulunmadığı görülmekte olup, sonradan ortaya çıkan Yunanca İncil’de ortaya atıldığı ilk defa rastlanmaktadır. Sonrasında ise teslis inancı, Hristiyan dininin esası olarak kabul edilmiştir.

Teslis inancı, Hz. İsa’dan çok sonra, Hristiyanlığın Yunan - Roma putperestliğinin hakim olduğu bölgelerde yayılmasıyla ortaya çıkmıştır. Üçleme veya üçlü birlik inancı, putperest dönemde ortaya çıkıp var olmuş yaygın bir inanç şeklidir.

Tarih boyunca putperestler, putlar arasında daima üç putu diğerlerinden üstün saymışlardır. Bunların en büyüğünü baba, diğerini ana, diğerini de oğul olarak kabul etmişlerdir.

Roma ve Yunan putperestliğinde. Zeus, Jupiter ve Apollo eski Yunan’ın üçlü tanrılarıdır. Zaten Hristiyanlıkta bu inancın kaynağının Roma ve Yunan putperestliğinden geldiği bilinmektedir.

Havarilerin ölümünden sonra, bu tip putperest inançlar Hristiyanlığı istila etmeye başladı.

Yunan felsefesinde filozoflar fiziki âlem hakkında akıl yürüterek kendilerince bir tanrı fikrine ulaşmışlardır.

Hristiyanlık dininde teslis kelimesinin bir terim olarak kullanıldığını söylemek de mümkündür. Teslis inancı, Hristiyanlar tarafından sahip olunan bir inanç olarak bilinmektedir.

Teslis inancına göre Hz. İsa tanrı olarak kabul edilmektedir.

Teslis inancına göre, Hristiyanlıkta üç ilahi varlık kabul edilmektedir. Baba, oğul ve kutsal ruh, teslis inancının temelini oluşturmaktadır.

İlk devir Hristiyan belgeleri ile Hristiyan cemaatlerini incelediğimizde, Hz. İsa’nın Allah’ın varlığı ve birliği konusunda ne Hz. Musa’dan ne de Hz. Muhammed’den farklı bir öğreti getirmediğini görürüz.

Nitekim, Hristiyanlık içersinde tevhidçi görüşte olan Sosyanistlere göre, üçleme iddiası doğru değildir. Hz. İsa’nın tanrıdan vahiy aldığı ve bu nedenle tanrı olmadığı kabul edilmektedir.

Hristiyanlar içinde, teslisi reddeden ana akım; Tanrının ebedi, eşit ve bölünmez bir şekilde tek bir varlık olduğunu kabul etmektedir.

Teslis inancına göre, Hz. İsa’nın tanrı olduğu söylenmektedir. Ancak tanrı kendisine ibadet etmez. Bu durumda ise çelişki görülmektedir.

“Gördünüz mü haber verin; Lat ve Uzza’yı ve üçüncü (put) olan Menat’ı(n herhangi bir güçleri var mı? (Necm Suresi 19-20) İslamiyet’te, Allah’ın birliğine inanılmaktadır. Bu durumda İslamiyet, teslis inancını reddetmektedir.

Teslisin inanç ve iddiasında söz konusu üç ilahi varlık kabul edilen Allah baba, Allah oğul ve Ruhül Kudüs varlıkları hakkında şu husus önem arzetmektedir;

Acaba bu üç ilahi varlık birbirlerine muhtaç mıdır?

Eğer muhtaç ise, muhtaç olan Allah olamaz. Eğer muhtaç değil ise, üç Allah, yani üç farklı ilahi kudret ve güç olur ki, birisinin icrası diğerine uymaz. Çelişki içinde olurlar. Böylece “teslis” iddia ve inancı geçerli değildir, kabul edilmesi mümkün olamaz.