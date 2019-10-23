Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

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İslam dünyasını ifsad etmek amacıyla Müslüman toplumlara sokulan Hristiyan geleneklerinden birisi olan ‘Noel’ diğer bir adıyla "yılbaşı" bazı sanatçılar için ise "köşeyi dönme" anlamı taşıyor.

Zulmün, sapkınlığın ve her türlü sömürünün merkezi olan Hristiyan Batı’nın kutladığı 'yılbaşı'nda sahne alan bazı sanatçılar dudak uçuklatan ücretler alarak adeta köşeyi dönüyor.

Her yılbaşında Türkiye’deki bazı ünlüler, uçuk fiyatlara anlaşarak eğlence mekanlarında sahneye çıkıp Müslüman neslin 'eğlence' adı altında sapkınlığın ve günahın pençesine düşmesine ortam hazırlıyor.

2 saatte 2 milyon kazanacak

Kanal D'de yayınlanan bir 'magazin' programında ortaya atılan iddiaya göre Tarkan'ın 'yılbaşı'nda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Kıbrıs'ta lüks bir otelle yılbaşı programı için anlaştığı ileri sürülen Tarkan, 2 saat için tam 2 milyon TL kazanacak. Yani Tarkan, yılbaşında dakikada 16 bin TL kazanmış olacak.

Milli ve manevi değerlerine bağlı olması gereken Müslüman nesil "yılbaşı" adı altında ifsad edilirken bazı sanatçıların yüksek gelirler elde ederek "köşeyi dönmesi" kamuoyu nezdinde tepkiyle karşılandı.

Kaz Dağları provokasyonuna destek vermişti

Yılbaşında alacağı dudak uçuklatan parayla köşeyi döneceği yorumları yapılan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Kaz Dağları ile ilgili yürütülen provokasyon girişimine de ortak olmuş ancak kendisiyle ilgili gerçek kısa zamanda ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından Kaz Dağları’nın bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?" diye yazmıştı.

Ancak Tarkan’ın 2010 yılında Kaz Dağları’ndan kendine villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.