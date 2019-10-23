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Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Hristiyanların ‘noel’ bayramı ‘yılbaşı kutlamaları’ adı altında Müslüman dünyasına sokulurken Batı’nın bu geleneği bazı sanatçıların da en büyük gelir kapısı oldu. Tarkan'ın yılbaşında 2 saatliğine çıkacağı sahneden dudak uçuklatan bir ücret alacağı ortaya çıktı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:43
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

 yeniakit.com.tr 

İslam dünyasını ifsad etmek amacıyla Müslüman toplumlara sokulan Hristiyan geleneklerinden birisi olan ‘Noel’ diğer bir adıyla "yılbaşı" bazı sanatçılar için ise "köşeyi dönme" anlamı taşıyor.

Zulmün, sapkınlığın ve her türlü sömürünün merkezi olan Hristiyan Batı’nın kutladığı 'yılbaşı'nda sahne alan bazı sanatçılar dudak uçuklatan ücretler alarak adeta köşeyi dönüyor.

Her yılbaşında Türkiye’deki bazı ünlüler, uçuk fiyatlara anlaşarak eğlence mekanlarında sahneye çıkıp Müslüman neslin 'eğlence' adı altında sapkınlığın ve günahın pençesine düşmesine ortam hazırlıyor.

2 saatte 2 milyon kazanacak

Kanal D'de yayınlanan bir 'magazin' programında ortaya atılan iddiaya göre Tarkan'ın 'yılbaşı'nda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Kıbrıs'ta lüks bir otelle yılbaşı programı için anlaştığı ileri sürülen Tarkan, 2 saat için tam 2 milyon TL kazanacak. Yani Tarkan, yılbaşında dakikada 16 bin TL kazanmış olacak.

Milli ve manevi değerlerine bağlı olması gereken Müslüman nesil "yılbaşı" adı altında ifsad edilirken bazı sanatçıların yüksek gelirler elde ederek "köşeyi dönmesi" kamuoyu nezdinde tepkiyle karşılandı.

Kaz Dağları provokasyonuna destek vermişti 

Yılbaşında alacağı dudak uçuklatan parayla köşeyi döneceği yorumları yapılan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Kaz Dağları ile ilgili yürütülen provokasyon girişimine de ortak olmuş ancak kendisiyle ilgili gerçek kısa zamanda ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından Kaz Dağları’nın bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?" diye yazmıştı.

Ancak Tarkan’ın 2010 yılında Kaz Dağları’ndan kendine villa satın aldığı ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:43
  1. Hristiyan
  2. Noel
  3. yılbaşı
  4. Tarkan
  5. Kaz Dağları

YORUM YAZ

  • FakiiiirFakiiiir1 sa önce
    Acaba o sahne!yi izlemek için ne kadar ödüyor gidenler? Birde kriz var diyorlar! Ne krizi yaaa ne krizi!!
  • ZaferZafer16 sa önce
    Bu ve buna benzer vatan sevgisi, insan sevgisi, iman sevgisi yoksun yaratıklara itibar etmiyorum. lanet olsun hepsine
  • Yusuf canYusuf can16 sa önce
    Dünya starı diye saflara yutturulan sen bie Dr öte kaç lira vergi verdin bir acikla bakalım,kaz dağlarında ise oy verdiğim yalancini babasını evi var onada bir kaç kaf et bakalım 
  • cccccc16 sa önce
    Bir hoca bir tv kanalından 5 bin tl alsa bizim asalaklar oooo bir hoca 1 günlük programdan 5 bin tl alır mı ? derler. oğlum siz mal olmuşsanız ben ne yapayım. sanatçı adı alındaki zoytarılar sizi soyarken siz hocalar ile uğraşıyorsanız kendinizi gözden geçirin. Hangi millete mensupsunuz.
  • oflu babaoflu baba16 sa önce
    kafasindakiperugubiralinbakalimtarkannasilgozukuyorgercektarkanigorelim
  • MertMert17 sa önce
    Hic sevmiyorum bu adami. Sahte hareketler, vatan millet adina bir numara yok.
  • ne alakane alaka17 sa önce
    Sanatciyi karalamak icin yaptiginiz habere bak.kaz daglariyla sahne ayni kefedemi.konsere parasi oan gidiyor kaz daglari oylemi ulkenin gelecegi kesilen ormanlar arada donen pszarliklar.
  • Mehmet karaMehmet kara17 sa önce
    Şehitlerimizin kemikleri sızlar bu kefereleri izlerseniz ayıp ya
  • SinanSinan17 sa önce
    Kendi için ateş biriktiyor başka bir şey değil..!Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevenleri çok ama yazık..!
  • ZAFERİMZAFERİM17 sa önce
    AÇ ......... !
  • KemalKemal17 sa önce
    İzlemeyin kardeşim, zorla izleten mi var size. Gidin yılbaşı aksamı ibadet edin. Erkenden yatın
  • MustafaMustafa17 sa önce
    Bunun adına kısaca kapitalizm deniyor. Sistemin en ateşli savunucuları ise belediye otobüsüne para vermekte zorlanan kesim. Birileri size Komünist diyorsa bunun ne büyük şeref olduğunu farketmeli.
  • can ugurcan ugur17 sa önce
    lgbti lik var vatan hainliği var. türk düşmanlığı var.. daha ne desin.. 
  • Hasanali koseHasanali kose17 sa önce
    Iste bu yuzden Allahu Teala kafirlere benzemeyin diyor bizim sozde musluman kafirden daha beter kafire benziyor bu yahudi dolu ..se cebini dolduruyor iftira adiyor ama devlet hesap soramiyor iste enbuyuk eksiklik bu 
  • DoktorDoktor18 sa önce
    Gevuru DİJİTAL MATERYEL KÜLTÜREL BOYKOT. Gücünüz yettiği kadar BOYKOT
  • zibidilerzibidiler18 sa önce
    Yusuf... bu soytarı gibi eğitimin-sesin var mı? Tarkan ne zaman ağlamış param yok diye? boş yapma.
  • OFLU BABAOFLU BABA18 sa önce
    TARKANKOCANOLACAKADAMHAKANURALLAENSONMIAMIDENERDEBULUSTUGUNUZUDAYEMEKYERKENBIRANLATSAN INSANLARSENINGERCEKYUZUNUBIRGORSE
  • celil yağmuroğlucelil yağmuroğlu18 sa önce
    Bu Şarlatanın arkasında Siyonistler var Tarkan bir Sanatçı kabiliyeti bile yok 
  • ÖmerÖmer18 sa önce
    İki saatte iki milyon iyi para oraya gidip para akıtanlar yahu hiç mi aklınız yok kusura bakmayın . Onu dinlesem ne olacak seyretsem ne olacak aynı futbol seyircisi gibi belki evine götürecek parası yok gidiyor milyon Yuro alan futbolcuyu şarkıcıya dünyanın parasını veriyor yazık ki ne yazık
  • serdengeçtiserdengeçti18 sa önce
    Bunlara hayran olanlara acıyorum.
  • YusufYusuf18 sa önce
    Bu soytarilara akittiklari para gozlerine gozukmez sonrada paramiz yok aciz diye aglarlar.

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