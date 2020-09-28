Hrant Dink’in tarihe geçen sözleri unutulmadı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonrasında bazı kendini bilmezler Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarına yönelik provokasyon peşinde koşuyor. Hrant Dink'in yıllar önce yaptığı konuşma ise bu yapılanlara bir ders niteliği taşıyor.

Dink: Avrupalı beni neden öpüyor

2007 yılında bir suikast sonucu öldürülen Hrant Dink, Avrupalıların kendisini burada bir azınlık sorunu yok mu diyerek kendisini apar topar kürsüye çıkardıklarını ABD'den ve Avrupa'dan gelen insanların olduğunu ve Devletin erkanı da önde oturduğunu söyleyen Dink, Aynı sorunu anlattığını ve Avrupa'lıların kendisini öpmeye başladığını söyledi.

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi lazım

İşgal altındaki Dağlık Karabağ ile de bir açıklama yapan Dink, Yıllar önce Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini açıkça belirtmişti.