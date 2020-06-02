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Aktüel

Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:52:39 -
Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdidin şüphelisi de tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdit içerikli mesajı gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.B. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfına ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen şüpheli E.B, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.B'nin tutuklanmasına hükmetti.

Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen ve 30 Mayıs'ta Konya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen H.A. da 31 Mayıs'ta "tehdit" suçundan tutuklanmıştı.

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